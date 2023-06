Tropas israelíes dispersan a manifestantes en frontera con Líbano

Un soldado libanés apunta su lanzagranadas hacia un tanque Merkava israelí en las colinas de Kfar Chouba en la frontera, sur del Líbano, viernes 9 de junio de 2023. Soldados israelíes lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a decenas de manifestantes que arrojaban piedras a las tropas en la frontera con Líbano el viernes, y algunos manifestantes y soldados sufrieron problemas respiratorios. (AP Foto/Mohammad Zaatari) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.