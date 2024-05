Tribunal Electoral de Bolivia desconoce a nuevos líderes del partido oficialista afines a Arce

ARCHIVO - El presidente boliviano, Luis Arce, a la izquierda, y el exmandatario Evo Morales participan en una marcha en El Alto, Bolivia, el 29 de noviembre de 2021. El Tribunal Supremo Electoral anuló el jueves 23 de mayo de 2024 una convención del partidos oficialista de Bolivia, el Movimiento al Socialismo, en medio de las disputas internas entre los leales a Morales, exlíder del MAS, y Arce, su heredero político. (AP Foto/Juan Karita, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved