Tribunal del Vaticano sanciona a activistas por dañar estatua

ARCHIVO - Guido Viero, izquierda, y Ester Goffi, a su lado, integrantes del grupo ecologista Última Generación, llegan al Vaticano, el miércoles 24 de mayo de 2023, donde son enjuiciados por dañar una estatua antigua en los Museos Vaticanos durante una protesta. (AP Foto/Alessandra Tarantino, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved