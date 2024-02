Tras su abrazo, el papa y Milei se reúnen entre rumores sobre un viaje de Francisco a Argentina

El presidente argentino Javier Milei, a la izquierda, se ve precedido por el jefe de la casa papal, el obispo Leonardo Sapienza, a la derecha, entre dos guardias suizos en el Patio de San Dámaso en el Vaticano, a su llegada para una audiencia con el papa Francisco, el lunes 12 de febrero de 2024. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved