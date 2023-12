Tras ser recibido como héroe, Venezuela incorpora a Saab en la mesa de diálogo con oposición

El presidente venezolano Nicolás Maduro (centro-izquierda) abraza al empresario Alex Saab luego de que llegó al palacio presidencial de Miraflores, el miércoles 20 de diciembre de 2023, en Caracas. Estados Unidos liberó a Saab, que fue detenido en 2020, a cambio de 10 estadounidenses encarcelados en Venezuela. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2023. The Associated Press. All rights reserved