Tras ataque letal contra cafetería ucraniana, queda el dolor y búsqueda de respuestas

Familiares y amigos lloran junto a los ataúdes de Tetiana Androsovych, de 60 años, y Mykola Androsovych, de 63, asesinados por el impacto de un misil, en un cementerio del pueblo de Hroza, cerca de Kharkiv, Ucrania, el sábado 7 de octubre de 2023. El pueblo ucraniano de Hroza está de luto por el impacto de un misil ruso contra una cafetería del pueblo que mató a más de 50 personas el jueves 5 de octubre. (AP Foto/Alex Babenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.