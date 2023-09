"The Nun 2" se impone por poco a "A Haunting in Venice" en fin de semana tranquilo

© 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra a Taissa Farmiga en la cinta de terror "The Nun 2". (Warner Bros. Pictures vía AP)

Muy de cerca le siguió “A Haunting in Venice”, la tercera adaptación de Agatha Christie de Kenneth Branagh tras la cinta “Murder on the Orient Express”, de 2017, y “Death on the Nile”, de 2022. Recaudó 14,5 millones de dólares en su fin de semana de estreno.