The Associated Press gana dos premios Pulitzer de periodismo

Natali Sevriukova llora frente a su edificio de apartamentos destruido en un ataque con cohetes en Kiev, Ucrania, el 25 de febrero de 2022. La imagen fue parte de una serie de imágenes de fotógrafos de The Associated Press que recibió el Premio Pulitzer 2023 por fotografía de noticias de última hora. (Foto AP/Emilio Morenatti) The Associated Press