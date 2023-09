Tensiones entre gobierno y familiares de jóvenes desaparecidos marcan aniversario de caso Ayotzinapa

Un manifestante empuñando en algo un martillo en la marcha de familiares y simpatizantes de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por el noveno aniversario de su desaparición, en Ciudad de México, el martes 26 de septiembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa marchan con retrados de sus hijos en el noveno aniversario de su desaparición, en Ciudad de México, el martes 26 de septiembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Familiares y simpatizantes de los 43 estudiantes de Ayotzinapa marchan por el noveno aniversario de su desaparición, en Ciudad de México, el martes 26 de septiembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Familiares y simpatizantes de los 43 estudiantes de Ayotzinapa marchan con un gran cartel que muestra sus fotografías y nombres por el noveno aniversario de su desaparición, en Ciudad de México, el martes 26 de septiembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.