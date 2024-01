Taiwán dice que 6 globos chinos cruzaron su espacio aéreo, detecta barcos y aviones militares

ARCHIVO - Dos soldados doblan la bandera nacional durante la ceremonia diaria de izado de bandera en la plaza Liberty en Taipéi, Taiwán, el 30 de julio de 2022. Taiwán dijo el lunes que seis globos chinos pasaron o bien sobre su isla o por el espacio aéreo justo al norte, y también se detectaron aviones y barcos militares chinos en la zona. (AP Foto/Chiang Ying-ying, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.