Tailandia envía ayuda a Myanmar, pero los críticos dicen que sólo ayudará a la junta militar

Un camionero de Myanmar se ve reflejado en un espejo mientras su camión con material de ayuda sale de un control aduanero cerca de la frontera con Myanmar, en Mae Sot, provincia de Tak, Tailandia, el lunes 25 de marzo de 2024. Tailandia entregó el lunes su primera remesa de ayuda humanitaria para Myanmar, dentro de lo que las autoridades esperaban fuera un esfuerzo continuado por aliviar las penurias de millones de personas desplazadas por los combates. (AP Foto/Sakchai Lalit)