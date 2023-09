Tailandia: Condenan a 4 años a un destacado abogado de derechos humanos por insultos al rey

Arnon Nampa hace un gesto con tres dedos, un símbolo de resistencia, tras hablar con los medios a su llegada a la corte penal el martes 26 de abril de 2023. El destacado abogado de derechos humanos fue condenado a cuatro años de prisión por insultos a la corona. (AP Foto/Sakchai Lalit) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.