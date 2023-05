Surcorea: Hombre que abrió puerta de avión en pleno vuelo dice que se sentía sofocado

La puerta de emergencia de un avión de Asiana Airlines en el Aeropuerto Internacional de Daegu, el viernes 26 de mayo de 2023, en Daegu, Corea del Sur. (Yun Kwan-shick/Yonhap via AP)

La policía de Daegu no respondió el domingo por la mañana a llamadas en busca de comentarios. Al ser contactados previamente por The Associated Press, policías de Daegu se negaron a dar detalles sobre el hombre, alegando motivos de privacidad.