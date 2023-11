Surcorea: Dueños de granjas caninas se oponen a propuesta de ley que prohíbe carne de perro

Dueños de granjas caninas chocan con policías frente a la oficina presidencial durante una protesta contra un proyecto de ley encabezado por el gobierno para prohibir el consumo de carne de perro, en Seúl, Corea del Sur, el jueves 30 de noviembre de 2023. (AP Foto/Ahn Young-joon) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.