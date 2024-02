Sudáfrica dice a máxima corte ONU que acusa a Israel de apartheid contra los palestinos

Manifestantes propalestinos ondean banderas en una protesta ante el máximo tribunal de Naciones Unidas en La Haya, Holanda, el lunes 19 de febrero de 2024. Sudáfrica afirmó el martes ante el máximo tribunal de Naciones Unidas que Israel mantiene un régimen de apartheid sobre los palestinos y que la ocupación israelí de tierras reclamadas para formar un estado palestino es “ilegal de forma fundamental e inherente”. Israel rechaza esas acusaciones. (AP Foto/Peter Dejong) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved