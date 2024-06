Sri Lanka cierra escuelas en medio de inundaciones y deslaves que dejan al menos 16 muertos

Gente vadea zonas inundadas en Kelaniya, un suburbio de Colombo, Sri Lanka, el lunes 3 de junio de 2024. Sri Lanka cerró las escuelas el lunes después de que fuertes lluvias provocaran inundaciones y aludes de lodo en gran parte de la nación insular, donde al menos 10 perspnas murieron y seis estaban desaparecidas, según las autoridades. (AP Foto/Eranga Jayawardena) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved