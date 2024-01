Soldados israelíes encubiertos asaltan un hospital en Cisjordania y matan a tres milicianos

Mujeres palestinas reunidas en torno al cuerpo de Muhammad Jalamneh, envuelto en la bandera del grupo armado Hamás, en la morgue del hospital de Ibn Sina Hospital, después de su muerte en un ataque del ejército israelí en Yenín, Cisjordania, el martes 30 de enero de 2024. Soldados israelíes disfrazados de mujeres y personal médico asaltaron el martes un hospital en la ocupada Cisjordania y mataron a tres milicianos palestinos en una llamativa incursión que mostraba la expansión de la violencia letal al territorio durante la guerra en Gaza. (AP Foto/Majdi Mohammed) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved