Snoopy, Bob Esponja y más en el desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York

En esta imagen de archivo, un globo con forma de Snoopy astronauta en Central Park Oeste, en Nueva York, durante el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, el 24 de noviembre de 2022. Personajes queridos como Snoopy y Bob Esponja surcarán los cielos de Nueva York el jueves 23 de noviembre de 2023 mientras las bandas de música recorren un año más las calles de la ciudad para dar inicio a las fiestas navideñas con el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy. (AP Foto/Ted Shaffrey, archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.