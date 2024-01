Simbólico festejo de cumpleaños en Buenos Aires al más pequeño de los rehenes de Hamás

Familiares del bebé argentino-israelí Kfir Bibas se reúnen un día antes de su primer cumpleaños en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 17 de enero de 2024. Kfir fue secuestrado por Hamas en un kibutz del sur de Israel el 7 de octubre. (Foto AP/Gustavo garello) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved