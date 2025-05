Seguidores de Evo Morales y la policía chocan en protesta por la inhabilitación de su candidatura

Una simpatizante del expresidente boliviano Evo Morales con un cartel de apoyo en una protesta contra su inhabilitación como candidato para las próximas elecciones presidenciales, cerca del Palacio de Gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 28 de mayo de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Seguidores del expresidente boliviano Evo Morales chocan con la policía en una protesta contra su inhabilitación como candidato para las próximas elecciones presidenciales, cerca del Palacio de Gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 28 de mayo de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La policía lanza gas lacrimógeno contra simpatizantes del expresidente boliviano Evo Morales en una protesta contra su inhabilitación como candidato para las próximas elecciones presidenciales, cerca del Palacio de Gobierno en La Paz, Bolivia, el miércoles 28 de mayo de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved