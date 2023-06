Se pospone cierre de ciclo de diálogos entre el ELN y el gobierno de Colombia en Cuba

ARCHIVO - Antonio García, de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), habla con la prensa luego de firmar un acuerdo con el gobierno colombiano para reanudar las conversaciones de paz en Caracas, Venezuela, el 4 de octubre de 2022. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved