Rusos LGBT que huyen de la guerra y la intolerancia se refugian en Argentina

Las recién casadas Nadezhda Skvortosova, a la izquierda, y Tatiana Skvortosova, ambas de Rusia, posan para la foto después de su boda civil en Buenos Aires, Argentina, el viernes 28 de abril de 2023. Al menos 34 parejas rusas del mismo sexo se casaron en Argentina en 2022 y 31 en lo que va del año, según la Federación Argentina LGBT. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Los rusos Dmitri Yarin, a la izquierda, y su pareja Nikolai Shushpan, se abrazan frente a una bandera argentina en su casa en Buenos Aires, Argentina, el lunes 13 de febrero de 2023. Shuspan disfruta vivir abiertamente como una persona gay por primera vez. Shuspan dijo que en Rusia siempre había "tensión" y el temor de que algo pudiera suceder. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Mark Boyarsky, un hombre trans de 38 años que abandonó Moscú con su esposa y dos hijos poco después de la invasión de Rusia a Ucrania visita un mercado en Buenos Aires, Argentina, el sábado 22 de abril de 2023. Boyarsky dijo sentirse seguro en Argentina y que no ha explicado aún la situación a sus hijos debido a la inseguridad en Rusia ante la falsa creencia de que en este país no existen personas LGBT. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Anastasia Domini, a la izquierda, y su esposa, Anna, se dirigen con su hija a un parque en Buenos Aires, Argentina, el sábado 22 de abril de 2023. La pareja del mismo sexo forma parte de un creciente número de personas rusas de la comunidad LGBTQ+ que abandonaron su país para escapar de la discriminación y establecerse en Argentina, donde los matrimonios entre gente del mismo sexo son legales desde hace más de una década. (AP Foto/Natacha Pisarenko)