Rusia dice haber frustrado ataque ucraniano en Donetsk

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla en una conferencia de prensa en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Bulboaca, cerca de Chisinau, Moldavia, el jueves 1 de junio de 2023. (Carl Court, Pool via AP) 2023 Getty Images

Cohetes rusos se desplazan en dirección a Ucrania desde la región rusa de Belgorod, al amanecer del lunes 8 de mayo de 2023, en Járkiv, Ucrania. (AP Foto/Vadim Belikov) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.