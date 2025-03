Rusia bombardea red eléctrica ucraniana y EEUU corta acceso de Ucrania a sus imágenes satelitales

Ukrainian Emergency Service via AP

En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos combaten las llamas luego de un ataque ruso con cohetes en Járkiv, Ucrania, el viernes 7 de marzo de 2025. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP) Ukrainian Emergency Service via AP

El gobierno de Estados Unidos informó el viernes que detuvo el acceso de Ucrania a imágenes satelitales no clasificadas que se habían utilizado para ayudar a combatir contra Rusia. La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos reveló a The Associated Press que la decisión reflejaba “la directiva del gobierno sobre el apoyo a Ucrania”, sin dar más detalles. El proveedor de imágenes satelitales Maxar Technologies confirmó la decisión del gobierno de Estados Unidos de “suspender temporalmente” el acceso ucraniano.