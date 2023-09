Restringen alcohol a trabajadores de base antártica de EEUU donde se registraron denuncias de acoso

ARCHIVO - Un cartel de la estación McMurdo fotografiado el 4 de diciembre de 2018. A partir del domingo 1 de octubre de 2023, los trabajadores de la principal base de Estados Unidos en la Antártida ya no podrán entrar en un bar y pedir una cerveza, después de que la agencia federal que supervisa el programa de investigación en el hielo decidiera dejar de servir alcohol. (National Science Foundation via AP, Archivo) U.S. National Science Foundation