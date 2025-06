Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega sancionan a 2 ministros del gabinete israelí

Rodeado de guardias de seguridad, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, centro, participa en una marcha conmemorativa del Día de Jerusalén, en la Puerta de Damasco de la Ciudad Vieja de Jerusalén, el lunes 26 de mayo de 2025. (AP Foto/Leo Correa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.