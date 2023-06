Región amazónica de doble asesinato vive abandono y denuncias de justicia

ARCHIVO - Activistas ambientales protestan para exigir justicia por las muertes del periodista británico Dom Phillips y del experto indígena Bruno Pereira en el acueducto de Arcos da Lapa en Río de Janeiro, Brasil, el 26 de junio de 2022. (AP Foto/Bruna Prado, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Personas del pueblo indígena guaraní y defensores de derechos humanos durante una vigilia en Sao Paulo, Brasil, el 23 de junio de 2022, para exigir al Supremo Tribunal Federal brasileño que defina los límites de las tierras indígenas y para pedir justicia por las muertes del periodista británico Dom Phillips y del experto indígena Bruno Pereira. (AP Foto/Andre Penner, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Maria de Fatima da Costa, madre de Amarildo da Costa de Oliveira, quien confesó haber matado al experto indígena Bruno Pereira y al periodista británico Dom Phillips, de pie en la puerta de entrada de su casa en la comunidad de Sao Gabriel, en el estado de Amazonas, Brasil, el 1 de marzo de 2023. (AP Foto/Fabiano Maisonnave) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.