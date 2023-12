Refugios para mascotas en EEUU están atestados

Kaine, un perro que aguarda ser adoptado, juega en la oficina donde lo han alojado porque las perreras de la Mohawk Hudson Humane Society están atestadas, 30 de noviembre de 2023 en Menands, Nueva York. Los refugios para animales en todo el país están atestados porque los dueños de las mascotas ya no pueden mantenerlas. (AP Photo/Michael Hill) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.