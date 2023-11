Rebeldes hutíes se apoderan de embarcación en Mar Rojo vinculada con Israel

El despacho del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu culpó a los hutíes del ataque al Galaxy Leader con bandera de Bahamas, un transportador de vehículos afiliado con un multimillonario israelí. Agregó que los 25 tripulantes tenían diversas nacionalidades, incluidas búlgara, filipina, mexicana y ucraniana, pero que a bordo no había israelíes.

Los hutíes dijeron que atendían a los tripulantes “de acuerdo a sus valores islámicos”, pero no explicaron a qué se referían.

Ungar le dijo a The Associated Press que estaba al tanto del incidente, pero que no podía comentar ya que esperaba detalles. Una embarcación vinculada con él experimentó una explosión en 2021 en el Golfo de Omán. En ese momento, la prensa israelí culpó a Irán.

FUENTE: Associated Press