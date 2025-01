¿Quiénes son las israelíes liberadas o los recuperados el primer día del alto al fuego?

Foto sin fecha entregada por el Foro de Familias de Rehenes en Israel muestra a la rehén israelí Romi Gonen. (Foro de Familas de Rehenes via AP)

Luego dijo palabras que continúan resonando en la cabeza de su madre todos los días. “Mamá, me dispararon, dispararon al coche, dispararon a todos... Estoy herida y sangrando. Mamá, creo que voy a morir”, relató Romi, en una conferencia de prensa unas semanas después del secuestro.

Sin saber qué hacer, Merav Gonen intentó convencer a su hija de que no iba a morir, que empezara a respirar y atendiera a sus amigos heridos. Según Merav, la última palabra de Romi durante la llamada fue un grito de “¡Mamá!” mientras los disparos cercanos y los gritos de los hombres ahogaban todo lo demás.

Luego el teléfono se apagó. Las autoridades israelíes identificaron la ubicación del teléfono de ella en Gaza.

Durante los últimos 15 meses, Merav Gonen ha sido una de las voces más destacadas que abogan por el regreso de los rehenes, apareciendo casi diariamente en programas de noticias israelíes y viajando al extranjero en misiones.

“Estamos haciendo todo lo posible para que el mundo no olvide”, le dijo a The Associated Press en el sexto aniversario del ataque. “Cada día nos despertamos y tomamos un gran respiro, respiramos profundamente y continuamos caminando, haciendo las cosas que la traerán de vuelta”.

Emily Damari es una ciudadana británico-israelí secuestrada de su apartamento en el kibutz Kfar Aza, una aldea agrícola fuertemente afectada por el asalto de Hamás. Vivía en un pequeño apartamento en un sector para jóvenes adultos, la parte del kibutz más cercana a Gaza. Los militantes rompieron la valla fronteriza del kibutz y saquearon el sector.

La madre, Mandy, manifestó que a Damari le encanta la música, viajar, el fútbol, la buena comida, el karaoke y los sombreros. El kibutz Kfar Aza dijo que Damari era a menudo el “pegamento que mantenía unido a su grupo cercano de amigos” y siempre estaba organizando reuniones de amigos alrededor del mejor rincón de barbacoa de todo el kibutz.

El domingo, Mandy emitió un comunicado de agradecimiento a los seguidores “que nunca dejaron de decir su nombre”.

“Después de 471 días Emily finalmente está en casa”, expresó.

Doron Steinbrecher es una enfermera veterinaria que ama a los animales y vecina de Damari en el kibutz Kfar Aza. Steinbrecher tiene tanto la ciudadanía israelí como la rumana.

A las 10:20 a.m. del 7 de octubre de 2023, Steinbrecher llamó a su madre. “Mamá, tengo miedo. Estoy escondida debajo de la cama y los oigo intentando entrar en mi apartamento”, recordó su hermano, Dor. Ella pudo enviar un mensaje de voz a sus amigos. “¡Me tienen! ¡Me tienen! ¡Me tienen!” en los momentos de su secuestro.

Ese mensaje fue clave para ayudar a su familia a entender que Doron había sido secuestrada.

Steinbrecher apareció en un video publicado por Hamas el 26 de enero de 2024, junto con dos soldadas israelíes. Su hermano dijo que el video les dio esperanza de que ella estaba viva pero les preocupó porque se veía cansada, débil y demacrada.

En total, los militantes mataron a 64 personas y 22 soldados, y secuestraron a 19 personas del kibutz Kfar Aza el 7 de octubre. Con el regreso de Steinbrecher y Damari, todavía hay tres miembros del kibutz retenidos en Gaza: el estadounidense-israelí Keith Siegel, de 65 años, y los gemelos Gali y Ziv Berman, de 27 años.

Oron Shaul fue un soldado que cayó el 20 de julio de 2014, durante los combates entre Israel y Hamás. Su cuerpo y el de otro soldado, Hadar Goldin, han sido retenidos por los militantes desde entonces a pesar de una campaña pública para su retorno por parte de sus familias.

El Foro de Familias de los Rehenes, que representa a los familiares de los cautivos, llamó a la familia Shaul una “parte inseparable” del grupo.

Los militantes aún retienen los cuerpos de Goldin, así como de dos israelíes que cruzaron a Gaza en 2014 y 2015 por su cuenta.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press