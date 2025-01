¿Quién es el Ekeko? Un dios pagano al que los bolivianos rinden culto y que llevó su fiesta a Perú

Wilder Mamani con su figura bendecida de Ekeko, dios andino de la abundancia y la prosperidad, en la feria anual de la Alasita en La Paz, Bolivia, el viernes 24 de enero de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Ekeko, venerado como el dios de la abundancia, recibe billetes falsos en miniatura de sus creyentes el día antes de la feria anual de la Alasita en La Paz, Bolivia, el jueves 23 de enero de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una familia compra fajos de billetes falsos en miniatura en la feria anual de la Alasita en La Paz, Bolivia, el viernes 24 de enero de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Figuras de Ekeko, dios andino de la abundancia y la prosperidad, puestas a la venta en la feria anual de Alasita, en La Paz, Bolivia, el viernes 24 de enero de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Varias mujeres enseñan sus figuras en miniatura del dios pagano andino Ekeko, de la abundancia, la fertilidad y la felicidad, en una feria indígena en Lima, Perú, el viernes 24 de enero de 2025. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El dios Ekeko, de la abundancia, la fertilidad y la felicidad, rodeado de personas que buscan su bendición en una feria indígena en Lima, Perú, el viernes 24 de enero de 2025. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer coloca un billete falso en una caja para ser bendecido por el dios pagano andino Ekeko, dios de la abundancia, la fertilidad y la felicidad, en una feria indígena en Lima, Perú, el viernes 24 de enero de 2025. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved