¿Quién es Bernardo Arévalo? El nuevo líder de Guatemala llega con la promesa de una nueva primavera

El presidente Bernardo Arévalo, en el centro a la izquierda, y su vicepresidenta, Karin Herrera, llegan a una ceremonia con el Ejército en la plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, el lunes 15 de enero de 2024, en la mañana posterior a su investidura. (AP Foto/Moisés Castillo)

El presidente Bernardo Arévalo y su esposa Lucrecia Peinado salen de la Catedral metropolitana tras la misa de "Te Deum" en Ciudad de Guatemala, el lunes 15 de enero de 2024, en la mañana posterior a su investidura. Arévalo asumió el poder con grandes desafíos después de jurar el cargo, incluyendo la falta de reconocimiento de su partido en el Congreso, donde además carece de mayoría. (AP Foto/Moisés Castillo)

El presidente Bernardo Arévalo, en el centro, en la entrega de mando como comandante del Ejército, en la plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, el lunes 15 de enero de 2024, en la mañana posterior a su investidura. (AP Foto/Moisés Castillo)