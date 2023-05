¿Qué es la Yihad Islámica Palestina, el grupo armado que ahora lucha contra Israel?

Varios palestinos cargan los cuerpos del comandante de la Yihad Islámica Ali Ghali (izquierda) y su hermano, Mohammed Ghali, ambos muertos en un ataque aéreo israelí en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el jueves 11 de mayo de 2023. Ambos cadáveres fueron envueltos en la bandera de la Yihad Islámica. . (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press All rights reserved