Protestas contra presunto asesino serial donde se encontraron restos humanos en la capital mexicana

Mario Roblero y Cecilia González sostienen imágenes de su hija desaparecida Amarirany Roblero durante una protesta frente a un apartamento alquilado por un presunto asesino en serie, en el barrio Iztacalco de la Ciudad de México, el viernes 26 de abril de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Alejandra Jiménez sostiene una imagen de Amarirany Roblero, quien desapareció hace 12 años, durante una protesta frente a un departamento alquilado por un presunto asesino en serie, en el barrio Iztacalco de la Ciudad de México, el viernes 26 de abril de 2024. (Foto AP/ Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Cecilia González, la madre de Amarirany Roblero, desaparecida hace 12 años, llora durante una protesta frente a un apartamento alquilado por un presunto asesino en serie donde se encontraron pruebas relacionadas con su hija, en el barrio Iztacalco de la Ciudad de México, el viernes 26 de abril del 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Amigos y familiares sostienen imágenes de mujeres desaparecidas durante una protesta frente a un apartamento alquilado por un presunto asesino en serie en el barrio Iztacalco de la Ciudad de México, el viernes 26 de abril de 2024. Los manifestantes cubrieron la fachada del edificio con pancartas después que los investigadores encontraron huesos, teléfonos móviles y documentos de identidad de varias mujeres en habitaciones alquiladas allí. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved