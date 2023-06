Proclaman a consejeros que escribirán nueva constitución para Chile

El presidente chileno, Gabriel Boric, saluda al lado de Carmen Gloria Valladares, del tribunal electoral, a su llegada a la ceremonia de proclamación de los redactores elegidos para elaborar el texto de la nueva constitución en Santiago, Chile, el lunes 5 de junio de 2023. Los consejeros constitucionales comenzarán su labor el 7 de junio y tienen cinco meses para completar la redacción del segundo proyecto. (AP Foto/Esteban Félix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.