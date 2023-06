Prisiones en Haití severamente superpobladas; los presos mueren de sed y hambre

Decenas de personas reunidas frente a la Penitenciaría Nacional de Haití, en el centro de Puerto Príncipe, aguardando su turno para entregar alimentos a sus familiares encarcelados, el jueves 1 de junio de 2023. La Universidad de Florida publicó en diciembre de 2022 un estudio que encontró que los presos en Haití sufrían hambre, consumiendo menos de 500 calorías al día. (AP Foto/Odelyn Joseph) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved