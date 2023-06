Primeros despidos en el gobierno Petro por escándalo de escuchas ilegales

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda a su llegada a la Cumbre Sudamericana en el palacio de Itamaraty en Brasilia, Brasil, el martes 30 de mayo de 2023. El mandatario anunció el viernes 2 de junio de 2023 la salida de sus cargos de su jefa de gabinete y del embajador del país en Venezuela por un escándalo de escuchas ilegales en el que se indaga si hubo abuso de poder de la alta funcionaria.(AP Foto/Andre Penner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.