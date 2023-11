Primer grupo de niños palestinos heridos en guerra Israel-Hamás llega a EAU

Amr Jandieh, de 12 años, herido en la guerra entre Israel y Hamas, está rodeado de funcionarios emiratíes que lo bajan del avión a una ambulancia en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, sábado 18 de noviembre de 2023. (AP Foto/Malak Harb) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.