Presidentes sudamericanos buscan mayor integración en Brasilia en contexto de crisis y algunos roces

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante una reunión con empresarios para celebrar el Día de la Industria en la sede de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, en Sao Paulo, Brasil, el jueves 25 de mayo de 2023. Bajo el liderazgo Lula, los mandatarios sudamericanos se reúnen el 30 de mayo de 2023 en Brasilia para reactivar la integración de la región y revalorizar su rol en el tablero internacional, todo un desafío en momentos en que varios afrontan conflictos políticos, crisis económicas y deterioradas relaciones bilaterales. (Foto AP/Andre Penner)