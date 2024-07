Presidente de Panamá dice que repatriación de migrantes será voluntaria

ARCHIVO - La migrante venezolana Minorca Parra sostiene a su hija Karin Alvear mientras hace fila para recibir alimentos en un campamento temporal después de cruzar el Tapón del Darién desde Colombia en Lajas Blancas, Panamá, el 27 de junio de 2024. La migración a través del Tapón del Darién que divide a Colombia y Panamá ha disminuido significativamente este mes desde que el presidente panameño José Raúl Mulino asumió el cargo y ordenó a las autoridades tomar el control de la densa selva fronteriza, dijo la policía fronteriza del país el miércoles 17 de julio de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved