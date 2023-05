Presidente de Ecuador justifica disolución de Asamblea y espera que siente un precedente

El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso entona el himno de su país al salir de la Asamblea Nacional después de dirigirse a una sesión en la que los legisladores de la oposición buscan juzgarlo por acusaciones de malversación de fondos en Quito, Ecuador, el martes 16 de mayo de 2023. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved