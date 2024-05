Presidente colombiano anuncia que romperá relaciones con Israel por tener un gobierno "genocida"

ARCHIVO - El presidente colombiano Gustavo Petro da un discurso durante la ceremonia de toma de posesión de la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo en el Palacio Presidencial en Bogotá, Colombia, el viernes 22 de marzo de 2024. Petro anunció el miércoles 1 de mayo de 2024 que romperá relaciones diplomáticas con Israel por sus acciones bélicas en la Franja de Gaza. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved