Presidente de Colombia envía escultura de la paz de Botero a capilla ardiente en su homenaje

La gente presenta sus últimos respetos al artista colombiano Fernando Botero durante su velorio en el Congreso Nacional en Bogotá, Colombia, el viernes 22 de septiembre de 2023. El renombrado pintor y escultor colombiano, cuyas representaciones de personas y objetos en formas regordetas y exageradas se convirtieron en emblemas del arte colombiano en el mundo, falleció el 15 de septiembre a los 91 años. (Foto AP/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved