Presidenta de Perú afronta tercer pedido de destitución en el Parlamento que le dio permiso a viajar

ARCHIVO - La presidenta de Perú, Dina Boluarte, en su turno de palabra en un encuentro con líderes durante el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico el viernes 17 de noviembre de 2023, en San Francisco, mientras escuchan el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. Bloques opositores presentaron en el Parlamento de Perú el viernes 15 de diciembre de 2023 un pedido de destitución contra Boluarte alegando "abandono de cargo" por viajar al extranjero y no dejar encargadas las funciones presidenciales. (AP Foto/Evan Vucci) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved