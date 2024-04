Portugal celebra 50º aniversario de la Revolución de los Claveles, inicio de la democracia al país

Celeste Caeiro, de 90 años, sostiene un ramo de claveles en Lisboa, Portugal, el jueves 25 de abril de 2024, en la recreación del movimiento de tropas de hace 50 años, como parte de las celebraciones por el aniversario de la Revolución de los Claveles. (AP Foto/Ana Brigida) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved