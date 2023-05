Polonia aprueba una ley sobre influencia rusa que podría golpear a la oposición

El líder opositor y ex primer ministro de Polonia, Donald Tusk, observa a los legisladores mientras se aprueba un polémico borrador de ley en el parlamento en Varsovia, Polonia, el viernes 26 de mayo de 2023. Las voces críticas afirmaban que la ley para investigar la supuesta influencia rusa en Polonia también iba dirigida contra la oposición, especialmente Tusk, y podría afectar al resultado de las elecciones parlamentarias de otoño. (AP Foto/Czarek Sokolowski) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved