Plaza del Ayuntamiento de París atrae a visitantes navideños y a las familias migrantes rumbo a JJOO

Migrantes esperan en la plaza del Ayuntamiento de París, el lunes 25 de diciembre de 2023, mientras buscan algún sitio para alojarse. (AP Foto/Nicolas Garriga)

“Dormimos aquí fuera o en el metro, pero no es seguro porque hay matones. Es complicado, tenemos que negociar, no tenemos solución. Pero no soy sólo yo, hay muchas familias que duermen a la intemperie”, dijo a The Associated Press. Habló con la condición de que no se publicara su nombre completo porque no tiene papeles de residencia.