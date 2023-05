Petro visita España para impulsar plan de paz e inversiones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el centro, habla con el rey de España, Felipe VI, junto a la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, en el Palacio Real durante una ceremonia de bienvenida el miércoles 3 de mayo de 2023, durante una visita oficial de Petro a España. (AP Foto/Paul White) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved