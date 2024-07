Petro convierte en ley reforma al sistema de pensiones e insta a "luchar" contra futuras demandas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la izquierda, escucha las palabras de José del Carmen Estepa, de 89 años, en la firma de la reforma al sistema de pensiones, una de las promesas de campaña del mandatario para que los adultos en edad de retiro que viven en condición de pobreza reciban una renta básica del Estado, en Bogotá, Colombia, el martes 16 de julio de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved