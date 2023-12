Perú: el expresidente Fujimori, recién excarcelado, enfrenta otro pedido de prisión en nuevo juicio

El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, de 85 años, en el centro, sale de prisión en un vehículo con sus hijos Keiko, en el centro a la derecha, y and Kenjo, en el centro a la izquierda, tras ser excarcelado en Callao, Perú, el miércoles 6 de diciembre de 2023. El Tribunal Constitucional peruano ordenó el martes su inmediata liberación de la cárcel, donde cumplía 25 años de condena por abusos a los derechos humanos. (AP Foto/Martín Mejía) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved